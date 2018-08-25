شاهد.. التعليم العالي تحذر طلاب الثانوية من هذا الشيء

25 أغسطس 2018 - 01:07 م

حذر عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، طلاب الثانوية العامة من الكليات والمعاهد الوهمية قائلا: "إن الوزارة قامت بإعداد قائمة كاملة بأسماء المعاهد الخاصة المعتمدة والمعترف بيها من قبل الوزارة وتم نشرها علي صفحة فيس بوك الخاصة بالوزارة وموقعها على الإنترنت، مؤكدًا أن الوزارة تتحرك سريعًا للرد على شكاوى أولياء الأمور بخصوص هذه الكيانات الوهمية.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، بأنه في عام 2015 صدر قرار من قبل وزارة التعليم العالي بشأن تفعيل لجنة الضبطية القضائية، موضحًا أن دور هذه اللجنة هو التفتيش علي ما يرد الوزارة من شكاوى سواء من الجهات المعنية أو من أولياء الأمور حول الكيانات الوهمية.

وأكد أن هذه الكيانات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كنوع للدعاية لها كما أنها تتواجد أمام مكاتب التنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة وتعمل علي جذبهم للالتحاق بها، مشيرا إلي أن هذه المعاهد تكون غير حاصلة علي ترخيص لمزاولة المهنة أو غير مستوفاة للشروط ما يعني أن هذه الشهادة التي يحصل عليها الطالب تكون غير معترف بها.

وأشار إلى أن الوزارة تناشد الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة التأكد من اسم المعهد الذي سوف يلتحق به ومعرفة ما إذا كان مسجل بوزارة التعليم العالي أم لا، لافتًا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الكيانات الوهمية بإبلاغ النيابة العامة والمحافظة والإغلاق الإداري الفوري لهذه الكيانات الوهمية.

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