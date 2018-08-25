  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
1000 فدان لـ" جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

1000 فدان لـ"جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

استعدادات أمريكية لتوجيه ضربة جديدة لبشار

استعدادات أمريكية لتوجيه ضربة جديدة لبشار

نقل عشرات الرهبان من دير أبو مقار

نقل عشرات الرهبان من دير أبو مقار

تذكرة المترو

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

هجوم ارهابى

استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور"..فكانت هذه نهايتها

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور".. فكانت هذه نهايتها

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

النائب العام المستشار نبيل صادق

بيان للنائب العام عن وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

الروبل الروسي يتراجع بعد الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

كتاب المعتوه

كتاب "المعتوه" عن ترامب ثاني أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا

شاهد.. التعليم العالي تحذر طلاب الثانوية من هذا الشيء

آخر الأخبار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إعفاء أوائل الثانوية العامة من المصروفات

#

بالأرقام.. تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

#

بالصور والأسماء.. الـ7 الأوائل على الثانوية العامة في القليوبية

#

فرحه عارمة تسيطر على طلاب الثانوية بالغردقة

التعليم العالي

دي إم سي

عادل عبد الغفار

حذر عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، طلاب الثانوية العامة من الكليات والمعاهد الوهمية قائلا: "إن الوزارة قامت بإعداد قائمة كاملة بأسماء المعاهد الخاصة المعتمدة والمعترف بيها من قبل الوزارة وتم نشرها علي صفحة فيس بوك الخاصة بالوزارة وموقعها على الإنترنت، مؤكدًا أن الوزارة تتحرك سريعًا للرد على شكاوى أولياء الأمور بخصوص هذه الكيانات الوهمية.

 وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، بأنه في عام 2015 صدر قرار من قبل وزارة التعليم العالي بشأن تفعيل لجنة الضبطية القضائية، موضحًا أن دور هذه اللجنة هو التفتيش علي ما يرد الوزارة من شكاوى سواء من الجهات المعنية أو من أولياء الأمور حول الكيانات الوهمية.

 وأكد أن هذه الكيانات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كنوع للدعاية لها كما أنها تتواجد أمام مكاتب التنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة وتعمل علي جذبهم للالتحاق بها، مشيرا إلي أن هذه المعاهد تكون غير حاصلة علي ترخيص لمزاولة المهنة أو غير مستوفاة للشروط ما يعني أن هذه الشهادة التي يحصل عليها الطالب تكون غير معترف بها.

 وأشار إلى أن الوزارة تناشد الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة التأكد من اسم المعهد الذي سوف يلتحق به ومعرفة ما إذا كان مسجل بوزارة التعليم العالي أم لا،  لافتًا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الكيانات الوهمية بإبلاغ النيابة العامة والمحافظة والإغلاق الإداري الفوري لهذه الكيانات الوهمية.

شاهد الفيديو ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة رجاء الجداوي
» شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية
» مسودة قانون تسمح بتأجير القبور
» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا
» هاتف صيني يضرب الأسعار في السوق العالمية
» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية
» لاعب شهير يعترف بالزنا مع أخته وعمته
» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر
» حقيقة تواجد "شبكة إرهابية سرية" لداعش حول العالم
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء