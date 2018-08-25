خروج قطار عن مساره والسكك الحديدية تفتح التحقيق

25 أغسطس 2018 - 01:13 م

فتحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا "إس إن سى إف" منذ قليل تحقيقا داخليا في حادث خروج قطار عن مساره بالقرب من محطة "سان شارل" بمارسيليا.

وقالت الشركة في بيان لها إن حركة القطارات في مارسيليا بجنوب البلاد ستظل مضطربة لعدة أيام إثر خروج قطار كان ينقل 350 مسافرًا عن مساره دون وقوع إصابات.

وأوضحت أن المسافرين المتضررين سيمكنهم استرداد قيمة التذاكر أو إرجاء سفرهم دون تحمل أى مصاريف لتغيير الحجز، مشيرة أيضًا إلى اقتراحها حلول للإقامة.