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1000 فدان لـ" جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

1000 فدان لـ"جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

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1000 فدان لـ"جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

الحياة السياسية

1000 فدان لـ" جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية
1000 فدان لـ" جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

عبد القادر وحيد

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"الإسكان" تزف خبرًا سارًا للمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إن الحي السكنى "R5 "، الذي بدأ تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة"، يقع على مساحة حوالي ألف فدان.

وأضاف أنه من المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.

كما أشار مدبولي إلى اتباع الطراز المعماري الفرنسي القديم في تتفيذ الحي، ليشبه العمارات المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفًا أن الحي سيشمل جميع الخدمات: الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها.

وأوضح  أن "جاردن سيتي الجديدة" يحتوي علي 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم ، تضمها منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية.


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