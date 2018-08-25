بالفيديو.. 17.6 مليار جنيه مديونية الصحف القومية المصرية

25 أغسطس 2018 - 01:18 م

ألقت قناة "روسيا اليوم" الضوء على الأزمة المالية التي تعانى منها الصحافة المصرية الرسمية فى الفترة الحالية، مؤكدة أن الأزمات التى تواجهها الصحف المصرية أدت إلى إلغاء بعض الإصدارات بسبب تراكم الديون على المؤسسات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الورق بشكل كبير.

وبحسب التقرير فإن الصحف المصرية تعجز عن شراء المستلزمات السلعية والخدمية وعن توفير الأجور والرواتب الشهرية للعاملين فيها الذين يصل عددهم إلى نحو 30 ألفا ما بين صحفي وإداري وعامل.

وأشار التقرير إلى أن مديونية الصحف القومية بلغت نحو 17 مليار و600 مليون جنيه، وأصبح رأس المال العام لديها بالقيمة السلبية بسبب زيادة التزاماتها المالية بمعدلات تزيد عن نسب الزيادة فى الأصول المتداولة، ومع تحرير سعر الصرف إلى رفع أسعار الصحف.

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