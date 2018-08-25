  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
1000 فدان لـ" جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

1000 فدان لـ"جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

استعدادات أمريكية لتوجيه ضربة جديدة لبشار

استعدادات أمريكية لتوجيه ضربة جديدة لبشار

نقل عشرات الرهبان من دير أبو مقار

نقل عشرات الرهبان من دير أبو مقار

تذكرة المترو

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

هجوم ارهابى

استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور"..فكانت هذه نهايتها

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور".. فكانت هذه نهايتها

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

النائب العام المستشار نبيل صادق

بيان للنائب العام عن وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

الروبل الروسي يتراجع بعد الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

كتاب المعتوه

كتاب "المعتوه" عن ترامب ثاني أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا

بالفيديو.. 17.6 مليار جنيه مديونية الصحف القومية المصرية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 21 مليار جنيه في أسبوع

#

«البورصة» تخسر 13.9 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه خلال أسبوع

ألقت قناة "روسيا اليوم" الضوء على الأزمة المالية التي تعانى منها الصحافة المصرية الرسمية فى الفترة الحالية، مؤكدة أن الأزمات التى تواجهها الصحف المصرية أدت إلى إلغاء بعض الإصدارات بسبب تراكم الديون على المؤسسات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الورق بشكل كبير.

وبحسب التقرير فإن الصحف المصرية تعجز عن شراء المستلزمات السلعية والخدمية وعن توفير الأجور  والرواتب الشهرية للعاملين فيها الذين يصل عددهم إلى نحو 30 ألفا ما بين صحفي وإداري وعامل.

وأشار التقرير إلى أن مديونية الصحف القومية بلغت نحو 17 مليار و600 مليون جنيه، وأصبح رأس المال العام لديها بالقيمة السلبية بسبب زيادة التزاماتها المالية بمعدلات تزيد عن نسب الزيادة فى الأصول المتداولة، ومع تحرير سعر الصرف إلى رفع أسعار الصحف.

 شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة رجاء الجداوي
» شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية
» مسودة قانون تسمح بتأجير القبور
» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا
» هاتف صيني يضرب الأسعار في السوق العالمية
» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية
» لاعب شهير يعترف بالزنا مع أخته وعمته
» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر
» حقيقة تواجد "شبكة إرهابية سرية" لداعش حول العالم
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء