» حقيقة وفاة رجاء الجداوي

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عادل إمام

رجاء الجداوي

صلاح عبدالله

عوالم خفية

نفت الفنانة رجاء الجداوي ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر وفاتها ووصفتها بالشائعات المغرضة وبعثت برسالة طمأنت فيها جمهورها قائلة: "أنا بخير".

وأضافت "الجداوى"، في تصريحات لوسائل الاعلام: "ولسه عمري مجاش.. واللى ربنا عايزه هيكون، بس اللى بيطلع الأخبار دى بيستفاد إيه، وليه ينكد على الناس ويكدب عليهم، مستنكرة بشدة ما روجه البعض من شائعة وفاتها.

وشاركت الفنانة رجاء الجداول في مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته النجوم صلاح عبد الله، فتحى عبد الوهاب، فاروق الفيشاوى، مى سليم، ورانيا فريد شوقى، وأخرون، إخراج رامى إمام.


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