للمرة الثالثة.. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية

25 أغسطس 2018 - 01:26 م

قررت نيابة الأميرية تشريح جثة عامل عثر عليه مشنوقًا داخل غرفته، لبيان سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستمعت النيابة لأهلية المتوفى "م. م" 23 سنة، وقالوا إنه يمر بأزمة نفسية بسبب أعباء الحياة وعدم عثوره على عمل مناسب.

وكانت مباحث قسم شرطة الأميرية، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شاب معلق من رقبته في سقف الغرفة الخاصة به، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

جدير بالذكر، أن محافظة الإسكندرية شهدت حادثًا مروعً عندما أقدم عامل على الانتحار لعدم قدرته على دفع مصاريف الشقة وانفصاله عن زوجته، كما قام شاب أيضَا بالانتحار من أعلى كوبري بالمنوفية لمروره بأزمة نفسية.