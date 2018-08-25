التشكيل والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح"

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كمال خليل

يسعى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز الثالث مع فريقه أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، لقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز الثالث على التوالى في هذه المباراة، حيث يدخل "الريدز" اللقاء منتشياً بفوزه خارج أرضه أمام كريستال بالاس ليتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وستنقل على قناة بي إن سبورت 2 بتعليق علي محمد علي.

ومن المنتظر أن يخوض الريدز اللقاء بتشكيل مكون من، اليسون بيكر، فان دايك، جوميز، ارنولد، روبيتسون، فينالدوم، كيتا، ميلنر، محمد صلاح، ماني، وفيرمينو.


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