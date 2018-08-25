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"الزراعة": كارثة بيئية تحدث بالأراضي الزراعية

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الزراعة دي إم سي حامد عبد الدايم
الزراعة دي إم سي حامد عبد الدايم

إيمان هاني

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إزالة 197 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

الموصل

لحوم

الأضحي

العربية نت

أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه منذ يناير 2011 حتى الآن تمت إزالة التعديات على 84 ألف فدان وهو رقم كبير جدًا، موضحًا أن هذه التعديات لها مردود سلبي علي الأمن الغذائي المصري خصوصًا مع توجه الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8الصبح" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، أنه بعد إزالة حالات التعدي لا تعود معظم الأراضي إلي الحالة الزراعية مرة أخرى خصوصا بعد دخول المرافق من كهرباء ومياه لذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع المحليات ووزارة الداخلية علي إزالة حالات التعدي في المهد أي قبل البناء عليها أو إيصال مرافق لها لتستعيد قدرتها علي الزراعة مرة أخرى.

وأوضح أنه لا يوجد تصالح مع المعتدين علي الأراضي الزراعية، حيث تتم تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًا أن القانون يصل عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية فيه إلى السجن ودفع غرامات مالية، مناشدًا المواطنين بالحرص على عدم التعدي علي الأراضي الزراعية لأنه يعتبر "كارثة بيئية".

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