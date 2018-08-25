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شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل ياسر المصري يوم وفاته

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ياسر المصري
ياسر المصري

متابعات- الدويني فولي

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نشر التلفزيون الأردني، شريط فيديو لآخر ظهور للفنان الراحل ياسر المصري، الذي توفي ليل الخميس بحادث مأساوي في مدينة الزرقاء بشمال شرق العاصمة الأردنية عمان.

واستضاف التلفزيون الأردني الفنان الراحل صباح الخميس في برنامج “صباحات العيد”، في بث حي ومباشر.

ووجهت له مقدمة البرنامج سؤالا عن أهم العناصر التي يحاول التمسك بها للمحافظة على الحب الذي يكنه الجمهور له، فقال “إن التوفيق يأتي بفضل الله ومن ثم محبة الناس، عندما تكسب محبة الناس فهم سيتناسون ما تقع به من هفوات، فالكل معرض للخطأ والكمال لله”.

وأضاف أن القراءة الدائمة والاطلاع قبل تقديم الأدوار يسهمان في إثراء العمل، كاشفا أنه كثيرا ما يطرح الأسئلة على الكتاب والمخرجين، لتأطير الأدوار التي يؤديها وللتواصل مع روح الشخصية.

شاهد الفيديو..


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