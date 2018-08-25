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انقلاب سيارة نقل محملة بقصب السكر بالمنيا

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انقلاب سيارة

محافظة المنيا

الطريق الصحراوي الغربي

قصب السكر مصابين

انقلبت سيارة نقل محملة بمحصول قصب السكر، بالطريق الصحراوي الغري بالقرب من قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وانتقلت أجهزة الأمن وتم رفع السيارة المنكوبة لتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتبين عدم وجود مصابين.

وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بانقلاب السيارة رقم 8394 "د د ا" محملة بمحصول قصب السكر، بالطريق الصحراوي الغربي في زمام قرية شوشة بمركز سمالوط.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين عدم وجود مصابين، وتم رفع السيارة بمعرفة رجال المرور، وأشارت التحريات الأولية أن السيارة انقلبت بعد إختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله في السيطرة عليها.

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