بالفيديو.. لحوم الأضاحى تنقذ عائلات الموصل

25 أغسطس 2018 - 02:02 م

عرضت قناة "العربية" تقريرًا مصورًا، تحدثت خلاله عن دور لحوم الأضاحي فى إنقاذ العشرات من سكان مدينة الموصل العراقية من الجوع.

وحسب التقرير المعروض، وقفت سيارة تحت أشعة الشمس الحارقة توزع لحوم الأبقار المذبوحة على عدد من أهالي مدينة الموصل الذين اصطفوا فى طوابير طويلة من أجل العودة لأبنائهم بما يذكرهم بعيد الأضحى.

وأشار التقرير إلى أن الموصل كانت معقلا لسكان داعش بالعراق وما زال سكانها يعانون من ظروف معيشية صعبة، ولا تزال شوارع المدينة القديمة تحتفظ بآثار القذف وكأنه لم يمر عام على خروج داعش، فجدران المنازل تبدو وكأنها على وشك الانهيار.

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