ما لا تعرفه عن السياسيين المحالين لنيابة أمن الدولة

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يحي قزاز

القضاء القبض

بقرار نيابة أمن الدولة العليا، حبس عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين 15 يومًا على ذمة التحقيق، على أن يستأنف التحقيق غدًا الأحد والاثنين المقبلين.

وجاء على رأس هؤلاء الذين تم إلقاء القبض عليهم "السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ويحيى القزاز عضو الحركة المدنية، رائد سلامة الخبير الاقتصادي، سامح سعودي الناشط السياسي.

"المصريون" تلقي الضوء على هؤلاء  في السطور التالية:

معصوم مرزوق

دبلوماسي وسياسي وكاتب، ترك دراسته بكلية الهندسة بعد حرب 1967 ليلتحق بالكلية الحربية ليبدأ حياته السياسية كضابط بسلاح الصاعقة بالجيش المصرى، وشارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وحصل على وسام الشجاعة من الطبقة الأولى.

وبعد الحرب التحق "مرزوق" بوزارة الخارجية حيث عمل خلال مسيرته كدبلوماسي في الإكوادور ونيويورك والأردن وسفيرا لمصر في أوغندا وفنلندا وإستونيا.

له اهتمامات أدبية فهو كاتب قصة قصيرة وفاز بجوائز مصرية عنها، ومن بين مؤلفاته مجموعة قصصية بعنوان: "الولوج في دائرة التيه" ورواية بعنوان: "أشجار الصبار".

كما ترجم دراسات عديدة عن حروب مصر عام 1967 وحرب اليمن ودراسات عن الصراع العربى الإسرائيلى.

تم انتخابه رئيساً لرابطة الدبلوماسيين في الإكوادور عام 1986، وكان أصغر دبلوماسي يتولى هذا المنصب وأول دبلوماسي من خارج أمريكا اللاتينية،  وتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة النادي الدبلوماسي المصري عام 2007.

يحيى القزاز

ولد 4 مايو 1956 بمحافظة قنا، عمل أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، عمل عضوًا بالحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، وعضوًا بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات.

اعتقل أكثر من مرة، لمشاركته بمقالاته في الحشد ومظاهرات وإضرابات ضد نظام "مبارك" أبان ثورة 25 يناير.

منها "احرقوا أعداءكم ولا تحرقوا أنفسكم"و"رجاء من سيادة الرئيس حسنى مبارك" كما كان من أوائل من نزل إلى الشارع مع الشباب الثوار في هذا اليوم.

نرمين حسين

قادت حملة إهانة المنتقبات في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ودشنت حملة لانتزاع النقاب في عهد الإخوان، عرفت وكانت تلقب بـ"بنت البقال".

عرفت بمساعدة الناس والبحث عن حلول لمشاكلهم، وكان حسابها على "تويتر" ملجأ كل صاحب مشكلة أو دواء ناقص أو بنت على وش جواز جهازها ناقص حاجة.

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