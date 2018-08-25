مذيع الشرق لمؤيدي مرسي : مفيش غير السب واللعن

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قناة الشرق

عبد الله الماحي

مؤيدي مرسي

حل المشاكل

السب واللعن

قال عبد الله الماحي المذيع بقناة الشرق التي تبث من تركيا إن السب واللعن والمزايدة أصبح صفة لازمة لكثيرين من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضاف الماحي في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر جميعُنا ضحايا ، وبدلاً من التكافل والتضامن وحسن الظن والأدب، لحل مشاكلنا وأزماتنا ، أصبح السب واللعن والمزايدة صفة لازمة لكثيرين منا.. ولن تُحل مشاكلنا أبدًا بهذا الشكل.

يذكر أن الماحي كان قد أكد عبر حسابه علي تويتر أن العودة إلى زنزانة مصرية وتصبح رقمًا فيها، أفضل 1000 مرة من وجودك في غربة طاحنة وأنت تساوي صفر..اللهم عودة ".

كما ندد الماحي بإخفاق القيادات المتواجدة بالخارج قائلاً: "ممكن تذكر إنجاز لأي شخص مناضل بره مصر من 5 سنين؟".


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