أول فيديو للحظة اكتشاف جثتى الطفلين "محمد وريان"

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شهدت محافظة الدقهلية جريمة بشعة حيث قام أب بقتل طفليه "محمد وريان" وألقى بجثتيهما في ترعة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اكتشاف جثتي الطفلين محمد وريان خاصة أن التحريات الأمنية توصلت إلى أن الجاني وهو والدهما.

وأمر محمد الجداوى رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بحبس والد طفلي الدقهلية أربعة أيام على ذمة التحقيق، واستمعت النيابة إلى أقوال محمود نظمى السيد والد الطفلين محمد وريان، بحضور سكرتارية النيابة الكلية محمد السيد، وواجه رئيس النيابة المتهم بجميع دلائل إدانته والفيديوهات المسجلة له بمحطة البنزين، وتفاصيل مكالمته لزوجته "أم الأولاد" الصادرة من تليفونه المحمول بمحافظة دمياط، فانهار الأب المتهم واعترف بتفاصيل الجريمة، والتي قام بتمثيلها في مسرح الجريمة، وأصدرت النيابة قرارها بناءً على اعترافه.

شاهد الفيديو..

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