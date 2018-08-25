» سيدة تلقى طفليها فى الترعة بالمنيا

25 أغسطس 2018 - 02:50 م

ألقت سيدة طفليها داخل ترعة اليوسفي بعزبة الشيخ عيسى، التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب خلافات مع زوجها، ونجا الرضيع وغرق الأخ الأكبر.

وردت معلومات للواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد قيام سيدة تدعى "الشيماء .ص. ع" (24 عامًا) بإلقاء طفليها كل من: "محمد.ر. ض" (5 سنوات)، و"هاني" (6 أشهر)، داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسي التابعة لقرية صفط الخمار.

ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال الرضيع قبل غرقه فيما لقى الثانى مصرعه.

وبينت الحريات، أن هناك خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها ويدعي "رجب-ض" 33 عامًا، وأنها دائمة الشكوى من معاملته السيئة، حيث يرفض أن تذهب لزيارة أسرتها.

تم إيداع جثة المجني عليه "محمد ضاحي" الطفل الكبير بمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة.

يأتى ذلك عقب قيام عامل بإلقاء طفليه فى ترعة بالدقهلية وإدعاءه اختطافهما خلال اصطحابه لهم لقضاء فسحة العيد بإحدى الحدائق العامة بمدينة ميت سلسيل.