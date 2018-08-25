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معهد ناصر: نحن ننفذ تعليمات الرئيس

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"السيسي" أعطى تعليمات بشأن هذا الأمر الهام

أكد الدكتور أيمن خلاف، القائم بأعمال مدير معهد ناصر، أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء قوائم الانتظار وعلاج مرضي الحالات الحرجة على مستوى الجمهورية.

وقال خلاف خلال لقائه لبرنامج "صباح البلد" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، إن المعهد كان يمتلك في قوائم انتظاره حوالي 2000 حالة تم العمل عليها فورًا بعد صدور القرار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أنه هناك حالات صدر لها قرار العلاج منذ 2016 ولم ينفذ إلا خلال مبادرة الرئيس.

وأكد أنه يتم استلام الحالات من قبل اللجان الخاصة بالمبادرة وبعد ذلك يتم تقسيمهم حسب الأقدمية والأولوية للحالات الحرجة مثل جراحات القلب، مشيرًا إلي أنه تم إجراء 240 عملية قسطرة قلب من إجمالي 640 حالة بقوائم الانتظار.

وأكد أن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مرضي الحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار كانت بمثابة طوق النجاة لكثير من المرضي، مشيرا إلي أن المعهد انتهي من حوالي 1300 حالة وسوف يتم القضاء علي قوائم الانتظار في خلال شهرين بالمعهد.

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