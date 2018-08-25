وباء خطير ينتشر في جميع أنحاء أمريكا

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داء "شاجاس"

وكالات - خالد الشرقاوي

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حذر أطباء من مرض طفيلي خطير، بدأ ينتشر في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، قد يؤدي إلى سكتات دماغية، وينتقل داء "شاجاس" عن طريق حشرة تعرف باسم حشرة التقبيل، أو البق المقبّل، ويعود سبب تسميتها إلى أنها تلسع وجوه الناس بالقرب من أفواههم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الداء انتشر في أمريكا الوسطى والجنوبية، لكنه بدأ يتسلل إلى الولايات المتحدة، لينال من 300 ألف أمريكي، كما وصل عدد مصابيه في إسبانيا إلى 42000 حالة، وهناك حالات أخرى وجدت في إيطاليا وفرنسا وسويسرا وأستراليا واليابان والمملكة المتحدة.

و"شاجاس" مرض طفيلي ينتشر في المناطق المدارية الاستوائية، ويعيش في أمعاء الحشرات قبل انتقاله إلى البشر، وحذرت جمعية القلب الأمريكية في بيان لها، أنه إذا لم يتمكن أطباء أمريكا من التعرف على "شاجاس" وتشخيصه ومعالجته، فقد يؤدي ذلك إلى تفشٍ مدمّر في كل أنحاء البلاد، وكشفت الجمعية بأن الداء لا ينتشر من خلال لدغة الحشرة، وإنما من خلال برازها، وانتقاله إلى جهة العين، معتبرة إياها من الحشرات الليلية، التي تتغذى على دم الثدييات بمن فيهم البشر.

جدير بالذكر، أن أعراض المرض، تشمل الحمى والصداع، والتعب والطفح الجلدي، والتورم بالقرب من مكان الإصابة، وقد تتطور أعراضه لتصل إلى مرحلة مزمنة أخطر من سابقتها، تشمل عدة مشاكل منها تضخم القلب وتغير معدل ضرباته، ومن الممكن أن يسبب الداء أيضا مضاعفات في الأمعاء، مثل المريء الموسع أو القولون.



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