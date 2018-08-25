ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 45

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أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، السبت، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 45.

وأشار الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفيين هما الحاج صابر سعد محمد محمد، 66 عامًا، من محافظة أسيوط، ويتبع حج الداخلية، والحاجة صباح حامد على صقر، 59 عامًا، من محافظة الغربية، وتتبع حج السياحة، تُوفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وأكد «شوقي»، أن المتوفيين توفيا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.



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