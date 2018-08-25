» مصرع وإصابة 15 في حادث بكفر الشيخ

25 أغسطس 2018 - 04:15 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة عامل وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كان يقلها عمال، بطريق "جمصة - بالطيم" الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفيات بلطيم المركزي، وجمصة المركز، ودمياط العام.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ والصدر، وكسور بالساق والذراع والعمود الفقرى، واشتباه كسور بالضلوع وجروح قطعية وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



