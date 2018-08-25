ماذا لو تم عزل ترامب ؟

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«ترامب»: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين أعداؤنا

تتكشف الحقائق تترا كل يوم لتفضح هذا الهمجي أو، المعتوه كما أسمته   أوماروسا نيومان، مساعدة ترامب السابقة في كتابها ، "المعتوه - حساب داخلى لـ ترامب البيت        الأبيض" ، ويوضع اليوم على المحك بعد محاكمة محاميه السابق مايكل كوهين حيث أقر بذنبه في ثمانية تهم موجهة إليه تتعلق بالاحتيال المصرفي والضريبي  ، ومع هذا كأن ترامب يسقط من فوق إحدى ناطحات السحاب بنيويورك وهو يصرخ بسقوطي ستسقط أمريكا     والعالم كله وهذا معنى ما قاله ترامب بعد محاكمة محاميه قال :" قد ينهار سوق المال حال استجوابه من قبل الديمقراطيين " ، حاله كحال كل المستبدين المرضى نفسيا يصرخون  العالم والدنيا تنهار بزوالنا والدولة تندثر بغيابنا ، أنا أو الفقر.
- زوال ترامب يغير أوضاع غاية في الأهمية ، أول ما يحدث بزوال ترامب هو زوال الكره والحقد تجاه الشعب الأمريكي ، لأن ترامب لعب دورا أساسيا في زيادة  معاناة  الفلسطينيين بإعلانه نقل السفارة للقدس كعاصمة للكيان المحتل ، كما افتعل أزمة بين أمريكا وتركيا ودعم جماعة كردية إرهابية ، وأغلق ملف    الاتفاق النووي الإيراني وأمطر دولا عديدة بالعقوبات مثل روسيا وإيران وتركيا وكوريا الجنوبية، وأحدث أزمة إقتصادية مع الصين وأوروبا ، في حين أنه دعم أنظمة ديكتاتورية أنهت حقوق الإنسان في بلادهم؛  أليس من شأن كل هذه الصراعات أن تستجلب كره الشعوب لأمريكا كشعب ، وأن تسقط أمريكا أمام الشعوب الأخرى كداعمة لحقوق       الإنسان ، بل تتحول أمريكا  لمعتدية همجية على حقوق الشعوب            الأخرى .
-  النظام العالمي بقيادة وهيمنة أمريكا مهدد بالفشل وبزوغ نظام التحالفات الإقليمية كبديل نظام       عالمي يتسم بعدم المعقولية            والهمجية  لتشكيل النظام العالمي الجديد ،  أما مع إزاحة ترامب ربما تغير من المعادلة فتجعل النظام العالمي بهيكلته الحالية باقٍ لقترة أطول.
- وصف المفكر الفرنسى روجيه جارودى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها: "شركة للإنتاج يجمعها بصفة أساسية هدف واحد: الربح والمال، تعتبر كل هوية شخصية، ثقافية، فكرية أو دينية، شيئا خاصا، فرديا للغاية، لا يتداخل مع سير النظام" ، بناءً على هذا التعريف ماذا ربحت أمريكا من سياسات ترامب ؟ إنتعاش الاقتصاد الامريكي في السنة الأولى لتولي ترامب وهي التي أرجأ بعض    الاقتصاديين إنتعاشها نتيجة تأثير سياسات سلفه أوباما ،كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في التضخم ، وتحكم الشركات الكبرى في السوق والارباح مما أثار حفيظة بعض نواب الكونجرس مطالبين بتقنين توغل هذه الشركات بسياسات ترامب        الاقتصادية ،وكذلك الأزمات الاخيرة المتتابعة مع الاتحاد الاوروبي          والصين وتركيا وإيران من شأنها أن   تؤثر على مستويات حركة الاقتصاد   الأمريكي .
- لو تم عزل ترامب لتجنبت أمريكا حربا اقتصادية افتعلها ترامب مع شركاء دوليين  فاعليين على المستوى الدولي اقتصاديا وسياسيا .
- لولا أزمات ترامب الداخلية وفضائحه المالية والجنسية والسياسية لتوغل بقوة غاشمة همجية في السياسات الخارجية     ولأحدث أزمات أقوى مما هو قائم .
- عزل ترامب يخرس الأصوات العنصرية في أمريكا التي تعالت تحت إدارته وشخصه العنصري حيث يطلق على الأسود بالزنجي كما ورد على لسان سكرتيرته .

- كاتب وباحث سياسي


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