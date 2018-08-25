خضروات وفاكهة "مسممة " فى مصر (1)

25 أغسطس 2018 - 04:20 م

بحكم عملى كمحرر متخصص فى الشأن البرلمانى منذ عام 2000 وحتى الآن ، حضرت عدداً من الإجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية بمجلس النواب والتى ناقشت الكثير من القضايا الساخنة ، إلا أنه للأسف رغم سخونة المناقشات وما يطرحه ويكشفه النواب فى بعض الأحيان يظل حبيسا لأدراج مكاتب تلك اللجان ولا يتم مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس حتى يعرف الشعب الكثير من الحقائق المفزعة فيما يدور حوله من مشكلات وقضايا بالغة الأهمية للرأى العام .

من بين هذه المناقشات المهمة ، القضية التى ناقشتها لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب حول المبيدات الزراعية " المضروبة " والتقاوى المغشوشة التى كانت وما تزال نتائجها كارثية على كافة المستويات الإقتصادية والصحية والإجتماعية بالنسبة لقطاعات عديدة من المزارعين الذين يتجاوز عددهم فى مصر وفقا للتقديرات الرسمية أكثر من 8،5 مليون مواطن .

وخلال هذا الإجتماع الذى عقد فى شهر مارس الماضى ، حذر أعضاء اللجنة من تدهور محصول البطاطس ، بالإضافة إلى تداول بطاطس بها مواد سامة بسبب غزو الأسواق بأطنان كثيرة من البودرة السامة المخصصة للحفظ وقتل الحشرات . وكشف النواب عن عدم وجود أى نوع من الرقابة من جانب وزارات الصحة والزراعة والتموين مما يؤدى إلى الإصابة بأمراض كثيرة منها الفشل الكلوى وتشوه الأجنة ونقص المناعة .

وفجر النواب مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفوا عن إستيراد " عروة " تقاوى البطاطس المستوردة من الإتحاد الأوروبى والذى نتج عنه اصابة محصول البطاطس بفطر " العفن البنى " ورفض الإتحاد الأوروبى هذا المحصول برغم أنه مصدر التقاوى الفاسدة .

ورغم كل هذه التحذيرات البرلمانية من خطورة كارثة التقاوى المغشوشة واستخدام المبيدات المسببة للكثير من الأمراض المزمنة ، إلا أن حلقات هذا المسلسل المفزع ما تزال مستمرة حتى الآن ، ولعل أكبر دليل على ذلك قيام الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإصدار قرار منذ أيام بإيقاف موظف بالحجر الزراعى عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فى وقائع تلاعبه فى شهادات الحصاد الخاصة بشحنة بطاطس مصدرة إلى دولة رومانيا، تابعة لإحدى الشركات العاملة فى هذا المجال . وقال وزير الزراعة إن الموظف حرر 68 شهادة حصاد وهمية، لزيادة الإنتاجية المقررة للمساحات الخاصة بالشركة وصولاً إلى زيادة الكميات المسموح بتصديرها بالنظر الى انتاجية المساحات المنزرعة فعلياً، الأمر الذى ترتب عليه قيام الشركة باستقطاب بطاطس مجهولة المصدر وتصديرها بخلاف انتاج المساحات المعتمدة للشركة للتصدير، مما أدى الى رفض هذه الشحنة بالخارج وعودتها إلى مصر مرة أخرى ما أضر بالسمعة التصديرية لمصر، والاقتصاد القومى للبلاد.

وشدد وزير الزراعة على انه لن يتم التهاون مع أى مخالفات من هذا القبيل، واصفاً ذلك بالأمن القومى للبلاد، والاضرار به تهمة لا يمكن السكوت عنها، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، حفاظا ًعلى سمعة مصر.

وهنا نشير إلى أنه فى الوقت الذى نؤكد فيه على تقديرنا لما قاله وزير الزراعة الحالى حول خطورة هذا الأمر على الأمن القومى ، فإننا نطالبه بأن يتم تطبيق هذه التصريحات على أرض الواقع وألا تظل مجرد شعارات مثلها فى ذلك مثل آلاف التصريحات التى يطلقها كبار المسئولين فى الحكومة إلا أنها لا تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع .