عرض فيلم إباحي بنادٍ في الغربية.. ورئيس النادي: الشاشات بـ«البلوتوث»

25 أغسطس 2018 - 04:23 م

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على أعضاء نادى السنطة الرياضى، بمحافظة الغربية، بعد ما فوجئوا أمس خلال مشاهدتهم لمباراة الأهلى وحرس الحدود، فى الدورى الممتاز، على إحدى شاشات العرض، بعرض مقطع لفيلم إباحي بشكل مفاجئ.

وقال الدكتور سيد موج، رئيس مجلس إدارة نادي السنطة الرياضي التابع لمحافظة الغربية، إن الشاشات تعمل بنظام اتصال "البلوتوث" التي تتيح لأي شخص على علم بالرقم السري إذاعة أي فيديو عبر "الشاشات" عن طريق توصيلها بالهاتف المحمول.

وأوضح أن واقعة عرض الفيلم الإباحي على شاشات العرض الخاصة بالنادي كان تصرفًا سيئًا من أحد الحضور ولم يتمكن أحد من معرفة هوية صاحب الواقعة حتى الآن، وأنه حقق في الواقعة بنفسه وتأكد من الواقعة لم يقم بها أحد العاملين فى النادى، وقام بها أحد الأعضاء، ولم نتمكن من معرفة هويته، وتم برمجة الشاشات مرة أخرى، وتغيير الرقم السري.