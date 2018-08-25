حبس الأب المتهم بقتل أطفاله 4 أيام

25 أغسطس 2018 - 04:34 م

قررت نيابة شمال المنصورة الكلية، السبت، تحت إشراف المستشار خالد خضر المحامى العام حبس محمود نظمي السيد «30 سنة» والد الطفلين «ريان ومحمد» 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بقتل طفليه ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد كما قررت استعجال التقرير النهائي للطب الشرعي والخاص بتشريح جثتي الطفلين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وكذلك تفريغ مكالمات وتتبع الهاتف المحمول الخاص بالمتهم من شركة المحمول المختصة.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، من محمود نظمى السيد «30 سنة» باختطاف ولديه «ريان ومحمد» 4 و3 سنوات من الملاهي بميت سلسيل أول أيام عيد الأضحى، وفي اليوم التالي تم العثور على جثث الأطفال بترعة بفارسكور على بعد 100 متر من الكوبري، وحاول الأب تضليل المباحث باتهام تجار أثار وسيدة مشبوهة بخطف أبنائه وقتلهما بسبب خلافات بينه وبينهم ولكن كاميرات المراقبة رصدت وجود الأطفال مع أبوهم في سيارة بطريق ميت سلسيل فارسكور في وقت وقوع الجريمة، واعترف الأب بأنه قتل طفليه.

وأدلى الأب باعترافات تفصيلية أمام النيابة بقتل طفليه بإلقائهم من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط إلى المياه ومثل جريمته بالكامل، فجر السبت، بحضور النيابة ووسط إجراءات أمنية مشددة.

ووجهت له النيابة تهمة قتل الطفلين مع سبق الإصرار والترصد وطلب محامي المتهم تحليل مخدرات له والكشف على قواه العقلية والنفسية.



