» بالفيديو.. مانشستر سيتي يتعادل إيجابيًا مع ولفرهامبتون

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مانشستر سيتي

المصريون

ولفرهامبتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة مانشستر سيتى أمام مضيفه وولفرهامبتون، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم لفريق وولفرهامبتون ويلفرد بولى من رأسية أكملها بيده داخل شباك السيتى بالدقيقة 57، وتعادل إيميريك لابورتى لصالح مانشستر سيتى بالدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يفقد مانشستر سيتى حامل اللقب أول نقطتين فى مشوار الدفاع عن اللقب ليصبح رصيد من 7 نقاط فى صدارة المسابقة، ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى نقطتين فى المركز الـ12 بجدول الترتيب.


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