  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:31 م
بحث متقدم
مكملين والشرق

قنوات الإخوان.. أسهل الطرق إلى «الليمان»

أرشيفية

عرض فيلم إباحي بنادٍ في الغربية.. ورئيس النادي: الشاشات بـ«البلوتوث»

طفلي الدقهلية

حبس الأب المتهم بقتل أطفاله 4 أيام

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

داء "شاجاس"

وباء خطير ينتشر في جميع أنحاء أمريكا

الحج

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 45

ارسنال وايفرتون

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ووست هام يونايتد

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

مصرع وإصابة 15 في حادث بكفر الشيخ

الرئيس السيسي

معهد ناصر: نحن ننفذ تعليمات الرئيس

معصوم مرزوق

ما لا تعرفه عن السياسيين المحالين لنيابة أمن الدولة

اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد  " بعد عام من الآن.. الكونجرس يحسم مستقبل «الإخوان»"، كما ننشر " معركة تكسير عظام بين السلفيين بسبب فتاوى الخروج على الحاكم"، كذلك " نبيل لوقا بباوى: المخابرات الإنجليزية والأمريكية تحلم باحتضان الأقباط".
وننشر أيضًا " نكشف حقيقة اعتزال «شفيق» الحياة السياسية"، وكذلك " الانشقاقات تضرب «المجلس الثورى» فى الخارج‎"، وأيضًا " قيادى إخوانى بارز: الإسلام وحده ليس هو الحل".


** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ ننشر بالتفاصيل.. مطالب «الزمر» من الإسلاميين
ـ غياب إعلاميين فى ظروف غامضة!
ـ موقع بريطانى يشيد بـ«خالد أبوالنجا» لدفاعه عن المثليين
ـ انقسام أزهرى حول توثيق «الزواج العرفى» 
ـ مفاجأة.. رجل أعمال مصرى يساعد «أردوغان»
ـ إسرائيل تغار من اختراع مصرى
ـ استنفار حكومى لمواجهة النمل الأبيض
ـ الإسلاميون و"حلا شيحة".. حرب أم طبطبة؟
ـ كيف أفلت «محمد صلاح» من فساد قطاع الناشئين بالأندية؟
ـ «حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة
ـ قنوات الإخوان.. أسهل الطرق إلى «الليمان»
ـ وجبات«دليفرى»إلى القبر.. «السمك سام ومقلى».. «موت وبرقلى»
ـ "الخلع" أم "الطلاق" أيهما المسئول عن خراب البيوت؟
ـ بين تمسك الطب ورفض القانون.. أين ذهبت قرنيات الموتى منذ عام 2003؟
ـ أزمة الصحف ليست فى الورق.. هذه هى الأسباب الحقيقية

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يواجه الهلال والاتحاد في السوبر السعودي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. مانشستر سيتي يتعادل إيجابيًا مع ولفرهامبتون
» معهد ناصر: نحن ننفذ تعليمات الرئيس
» مصرع وإصابة 15 في حادث بكفر الشيخ
» إصابة 5 أشخاص في حريق بمكة المكرمة
» العثور على عارضة أزياء شهيرة مقتولة في منزلها
» لاعب شهير ينسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي
» سيدة تلقى طفليها فى الترعة بالمنيا
» للمرة الثالثة.. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية
» قنوات الإخوان.. أسهل الطرق إلى «الليمان»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مكملين والشرق
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية