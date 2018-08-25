» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

25 أغسطس 2018 - 04:41 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد " بعد عام من الآن.. الكونجرس يحسم مستقبل «الإخوان»"، كما ننشر " معركة تكسير عظام بين السلفيين بسبب فتاوى الخروج على الحاكم"، كذلك " نبيل لوقا بباوى: المخابرات الإنجليزية والأمريكية تحلم باحتضان الأقباط".

وننشر أيضًا " نكشف حقيقة اعتزال «شفيق» الحياة السياسية"، وكذلك " الانشقاقات تضرب «المجلس الثورى» فى الخارج‎"، وأيضًا " قيادى إخوانى بارز: الإسلام وحده ليس هو الحل".









** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





ـ ننشر بالتفاصيل.. مطالب «الزمر» من الإسلاميين

ـ غياب إعلاميين فى ظروف غامضة!

ـ موقع بريطانى يشيد بـ«خالد أبوالنجا» لدفاعه عن المثليين

ـ انقسام أزهرى حول توثيق «الزواج العرفى»

ـ مفاجأة.. رجل أعمال مصرى يساعد «أردوغان»

ـ إسرائيل تغار من اختراع مصرى

ـ استنفار حكومى لمواجهة النمل الأبيض

ـ الإسلاميون و"حلا شيحة".. حرب أم طبطبة؟

ـ كيف أفلت «محمد صلاح» من فساد قطاع الناشئين بالأندية؟

ـ «حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة

ـ قنوات الإخوان.. أسهل الطرق إلى «الليمان»

ـ وجبات«دليفرى»إلى القبر.. «السمك سام ومقلى».. «موت وبرقلى»

ـ "الخلع" أم "الطلاق" أيهما المسئول عن خراب البيوت؟

ـ بين تمسك الطب ورفض القانون.. أين ذهبت قرنيات الموتى منذ عام 2003؟