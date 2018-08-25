أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

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يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 25-8-2018.

وبلغ متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  17.82 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنكي مصر والأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار 17.85 جنيه للشراء، 17.95  جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنكي الإسكندرية والتجارى الدولى cib 17.82  جنيه للشراء، 17.92  جنيه للبيع.


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