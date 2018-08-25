» الزمالك يواجه الهلال والاتحاد في السوبر السعودي

25 أغسطس 2018 - 04:46 م

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة مباراتي السوبر المصري السعودي بين الزمالك والاتحاد في مصر والزمالك والهلال في السعودية.

وأصدر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بيانًا وجه خلاله الشكر إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الدور الذي لعبه في ترتيب إقامة المباراتين، لا سيما في طلب عدم إلغاء مباراة السوبر التي كانت مقررة بين الهلال والأهلي.

وأكد البيان أن مرتضى منصور، حرص على أن يخوض الزمالك المواجهة في السعودية بدلا من الأهلي انطلاقًا من حرصه على إنجاح الفكرة، رغم أن الفريق الأبيض احتل في الموسم الماضي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد الأهلي، الإسماعيلي والمصري، لكن لم يوضح الاتحاد السعودي موقف صاحبي المركزين الثاني والثالث، وإن كان قد تم التواصل مع أي منهما لخوض المباراة، وكان مقررًا أن يواجه الأهلي نظيره الهلال السعودي على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز، إلا أن طلب مجلس إدارة الأهلي إقامة المباراة في مصر في ظل رغبته في عدم السفر إلى السعودية، حال دون ذلك.

وتقرر أن تكون جوائز مباراتي السوبر المصري السعودي لبطلي الكأس والدوري في البلدين 2 مليون دولار (36 مليون جنيه)، حيث يحصل البطل في كل مباراة على مليون دولار، حيث يلعب الزمالك المباراتين بدلاً من الأهلي، إذ تقام المواجهة الأولى في القاهرة مع اتحاد جدة على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 5 نوفمبر المقبل، ويخوض الفارس الأبيض المباراة الثانية ضد الهلال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم 10 نوفمبر في الرياض.