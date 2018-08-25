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بسبب فيلم "الديزل"..

إنذار على يد محضر لرئيس هيئة المصنفات الفنية

قضايا وحوادث

محمد رمضان
رمضان

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بلاغ

النائب العام

محمد رمضان

الديزل

المصنفات

وجه أيمن محفوظ المحامي إنذارًا علي يد محضر للرئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بصفته شارحًا فيه أنه قد أهل علينا الفنان محمد رمضان بفيلمه الجديد الديزل المعروض حاليا بدور العرض السينمائي وقد تضمن مشاهد عنف وإيحاءات غير لائقة لرجال الأمن.

وأشار إلي أنه نظرا لأن رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية هو المنوط به إصدار تراخيص الأعمال الفنية طبقا لنص القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1993 وتفعيلا لقرار رئيس الوزراء المصري رقم 162 لسنة 1993 بكونه صاحب الاختصاص للاستصدار التراخيص لأشكال المصنفات الفنية إلا أن تلك السلطة مقيدة بعناصر لا يجب أن يتضمنها العمل الفني مثل تصوير أعمال الرذيلة وتعاطي المخدرات أو الخمور والعبارات والإشارات والإيحاءات البذيئة بتعاون الشرطة مع المجرمين والتستر علي جرائمهم وعرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف وتضفي هاله علي المجرم مما يساعد علي الإغراء بالتقليد والمحاكاة وذلك حماية لقيم المجتمع وهذا ما وجدناه جليا واضحا في فيلم الديزل.

وعلي هذا فقد قام أيمن محفوظ بإنذار رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بموجب هذا الإنذار والذي حمل رقم  ذ 17961 لسنة 2018 محضرين قصر النيل بسحب نسخ الفيلم المعروضة حاليا سينمائيا وإزالة مشاهد العنف والإيحاءات الصريحة بتعاون رجال الأمن مع المجرمين والتستر علي جرائمهم بفيلم الديزل وخصوصا أنها لن تؤثر علي السياق الدرامي للفيلم وذلك حفاظا علي شبابنا وقيم المجتمع وتطبيقا للقانون وإلا سوف نتخذ الإجراءات القانونية لوقف عرض الفيلم كليا طبقا لنصوص مواد القانون مع نفاذ مفعول الإنذار في تاريخه والآثار المترتبة علي هذا الإنذار.



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