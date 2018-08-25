الزمالك يرسل البطاقة الدولية لـ«شيكابالا»

25 أغسطس 2018 - 05:13 م

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، البطاقة الدولية لمحمود عبد الرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى نادي أبولون سميرني اليوناني الذي استعار اللاعب لمدة موسم بداية من الموسم المقبل.

وينهي شيكابالا إجراءات السفر إلى اليونان خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل السفر للانضمام لفريقه الجديد بعد توقيع الزمالك على العقد الثلاثي.

وسيتوجه اللاعب غدًا إلي السفارة اليونانية من أجل إستلام التأشيرة من أجل التوجه لليونان للخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع لأبولون اليوناني