» أمريكا تقرر وقف مساعدة الفلسطينيين

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وكالات - خالد الشرقاوي

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مساعدات

واشنطن

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، قررت إيقاف مساعدات للفلسطينيين، بأكثر من 200 مليون دولار.

وأفادت الوكالة، بأن الخارجية الأمريكية، أبلغت الكونجرس، مساء أمس الجمعة، بالقرار، بحسب مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم، لعدم تخويلهم بالتصريح.

وأضافت أن الإشعار المُرسل إلى الكونجرس لم يحدد المبلغ بالضبط، إلا أنه ربما يشير إلى 251 مليون دولار، قررت واشنطن، في 2017، تخصيصها لصالح مجالات الحوكمة والصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت المصدر، إلى أن المبلغ كان يفترض البدء بصرفه في سبتمبر المقبل، إلا أن نحو 60 مليون دولار منه، على الأقل، تم صرفها بالفعل، خلال أغسطس الجاري، لصالح برامج أمنية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وتابع أن إشعار الخارجية لفت إلى إعادة توجيه الأموال إلى "مشاريع أخرى، ذات أهمية كبرى".

وأرجعت الخارجية الأمريكية ذلك إلى "التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في إيصال المساعدات إلى غزة، حيث تسيطر حركة حماس على حياة المواطنين".



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