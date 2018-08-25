» فتح معبر رفح في الاتجاهين غدًا

25 أغسطس 2018 - 05:17 م

تعيد السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء مع قطاع غزة، غدًا الأحد، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن المعبر سيشهد عودة حجاج المكرمة إلى قطاع غزة، بعد أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وعددهم 500 حاج وحاجة.

وأضافت المصادر، أن عودة بقية الحجاج إلى قطاع غزة، ستكون اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 30 أغسطس 2018م وذلك على مدار خمسة أيام متتالية.

كانت السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري، الإثنين الماضي، لمدة ستة أيام متتالية، لعطلة عيد الأضحى المبارك، حيث يتم فتح المعبر استثنائيًا وفي كلا الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع عزة.



