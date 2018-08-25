«الأرصاد»: طقس الأحد مائل للحرارة

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متابعات - خالد الشرقاوي

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الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. «درجات الحرارة»

درجات الحرارة

الطقس

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا كما تظهر السحب المنخفضة على  شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة «25 – 34»

إسكندرية «22 – 31»

قنا «26 – 38»

الأقصر «27- 41»

أسوان «28 – 42».



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