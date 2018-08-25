بالصور.. جزيرة أسكتلندية للبيع مقابل سعر زهيد

25 أغسطس 2018 - 05:38 م

طرحت جزيرة "Eilean Nan Gabhar " قبالة سواحل أسكتلندا للبيع، ويعني اسمها "جزيرة الماعز"، وهي أرض لم يقطنها أحد من قبل ولا يوجد بها أي مباني أو خدمات أو بشر.

وتقدر مساحة الجزيرة بحوالي 52 ألف متر مربع، وهي مناسبة لمن يريد العيش حياة بسيطة، ووفقا لتقرير نشرته "لندن إيكونوميك"، فإن الأسرة المالكة للجزيرة اشترتها منذ سبعين عاما وطرحتها مؤخرا للبيع مقابل 120 ألف جنيه إسترليني (حوالي 154 ألف دولار).

وأفادت الأسرة المالكة بأن جزيرة "الماعز" يمكنها استقبال خدمة اتصالات الجيل الثالث "3G " في بعض مناطقها، وبالتالي، فإن من يعيش على أرضها، ستكون الحياة أشبه بالعزلة.







