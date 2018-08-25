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بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبرايتون

بث مباشر

المصريون

ليفربول

برايتون

صلاح

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

شاهد المباراة من هذا الرابط

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