«مختار» يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الجونة

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أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة غد أمام فريق الجونة ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

عامر عامر، محمد رجب، أحمد يحيى، هشام شحاتة، محمد عادل، محمود حمادة، محمد ربيع، عبد الرحمن بودي، غنام محمد، أحمد دويدار، ويليام أوكوركيت، موسى دياوارا، جميس تيدي، وهاب أهازري، محمود البدري، معاذ الحناوي.

وخرج من القائمة كل من محمد مسعد للإصابة ومحمد ماجد "أونش" ومحمود عادل لأسباب فنية.


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