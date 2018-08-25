«عازر» تكشف تفاصيل مبادرة تشغيل الغارمات

25 أغسطس 2018 - 05:45 م







قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بالتزامن مع الإفراج عن الغارمات من السجون المصرية بعد صدور قرار العفو الرئاسي عنهم مؤخرًا تستعد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للتنسيق مع لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان ووزاراتي التخطيط والتضامن الاجتماعي لتنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة، والتي يتم من خلالها دمج الغارمات والغارمين في المجتمع وانخراطهم في الحياة العامة، وتمكنهم اقتصاديًا وتحويلهم لشريحة منتجة يعيشوا خلالها حياة كريمة، والحفاظ عليهم وعدم العودة مرة أخرى إلى السجون.

وأضافت عازر لـ "المصريون"، أنه "سيتم البدء في تطبيق مبادرة المشروعات الصغيرة للغارمات مع بداية سبتمبر القادم على أن تشرف لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على تنفيذ مبادرة تشغيل الغارمات في المشروعات متناهية الصغر لإعادة دمجهم في الحياة العامة".

وأشارت إلى أن "مبادرة عمل مشروعات صغيرة للغارمات ستحد من نسبة البطالة في مصر وستساعد العديد من سيدات مصر في مواجهة ظروف الحياة بدلاً من الاقتراض وعدم القدرة على تسديد الأموال وإلقائهم بعد ذلك خلف قضبان السجون".

وشدد عازر على أنه "لا بد من الاهتمام بسيدات مصر لأنهن العمود الفقري لأي تنمية مجتمعية تحدث في مصر".







