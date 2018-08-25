» آرسنال «النني» يتخطى وست هام بثلاثية

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وست هام

اقتنص فريق أرسنال الإنجليزى فوزًا هامًا من ضيفه وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

أحرز ماركو أرناوتوفيتش هدف التقدم للفريق الضيف فى الدقيقة 25 ثم أدرك ناتشو مونريال التعادل للجانرز فى الدقيقة 30، وبعدها سجل عيسى ديوب الثانى لأرسنال بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 70، قبل أن يختتم دانى ويلباك الثلاثية فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهد تشكيل الجانرز الأساسى غياب محمد الننى للمرة الثالثة على التوالى، حيث بدأ اللاعب المصرى المباراة على مقاعد البدلاء وظل عليها طوال التسعين دقيقة.

بهذه النتيجة، يحصد أرسنال أول 3 نقاط فى مشواره بالموسم الحالى للبريميرليج ليحتل المركز الـ12 فى جدول ترتيب المسابقة.

وفى نفس التوقيت، تعادل هدرسفيلد تاون سلبيا مع كارديف سيتى، فى المباراة التى شهدت غياب الدولى المصرى رمضان صبحى بعد استبعاده قائمة فريقه، وذلك بعدما جلس كبديل فى اللقاءين السابقين أمام تشيلسى ومانشستر سيتى لكنه شارك أمام الأخير لمدة 6 دقائق فقط، كما حصل جوناثان هوج لاعب الأول على البطاقة الحمراء.

وجاءت نتائج بقية مباريات الجولة الثالثة للبريميرليج، كالتالى..

ساوثهامبتون 1 × 2 ليستر سيتى (حصل بيير اميل هوبيرج لاعب الفريق الأول على البطاقة الحمراء)

بورنموث 2 × 2 إيفرتون (طرد أدم سميث لاعب الأول، والبرازيلى ريتشارليسون من الأخير)

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