» الكويت تنهي عقود 3140 عاملا أجنبيا

25 أغسطس 2018 - 06:19 م

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم السبت، إنهاء 3140 عقدا وظيفيا بالحكومة لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية.

وبحسب المتحدث باسم الديوان أحمد الحساء فإن القرار تطبيق لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن النسب الواردة في السنة الأولى 2017-2018 تطبيقا لسياسة الإحلال.

ونقلت صحيفة النهار الكويتية عن الجسار أن ديوان الخدمة المدنية قام بتطبيق ذلك بالتعاون مع وزارة المالية إذ تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة تشمل وزارات وإدارات حكومية وجهات حكومية ذات ميزانية ملحقة وجهات حكومية ذات ميزانية مستقلة.

وقال إن هذا الإلغاء جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو إجراءات تكويت الوظائف الحكومية في الوزارات والإدارات الحكومية وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وأوضح أن عدد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية المشمولين بالمجموعات الـ15 المطبق عليها أحكام القرار المعينين على كافة العقود المعمول بها التي تشمل العقد الثاني والعقد الثالث وعقد الراتب المقطوع بلغ قبل الإلغاء 44 ألفا و572 موظفا غير كويتي في 46 جهة حكومية.