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بالصور.. إلقاء 5 ملايين زريعة «جمبري» في بحيرة قارون

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خالد الشرقاوي

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إندونيسيا

زلازل

ألقت الهيئة العامة للثروة السمكية، 5 ملايين وحدة جمبري في بحيرة قارون، لمكافحة طفيل تسبب في نفوق أعداد كبيرة من أسماك البوري والبُلطي.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان اليوم السبت، أن "الهيئة ألقت عدد 5 ملايين وحدة جمبري في بحيرة قارون".

وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن "الهيئة وضعت خطة العام الماضي بتغيير نوع الزريعة في بحيرة قارون إلى الجمبري فقط، بدلاً من البوري والبلطي".

وأرجعت ذلك إلى "القضاء علي طفيل الإيذوبودا (فايروس ينشط في أجواء التلوث)، بعد أن تسبب في نفوق أعداد كبيرة من البوري و البلطى (لم تحددها)".

وأشارت في البيان ذاته، أن "إلقاء زريعة الجمبري جاء بعد تطهير البحيرة، بالتزامن مع إنشاء الحزام الأمن لها".

وقبل عام تحدثت تقارير صحفية عن تهديد طفيل "الإيذوبودا"، وهو فيرس ينشط في أجواء التلوث للثروة السمكية في بحيرة قارون التي يعمل بها نحو 5 آلاف صياد.

وكانت بحيرة قارون تنتج نحو 4 آلاف و555 طن من الأسماك سنوياً حتي نهاية عام 2014، قبل أن ينخفض الإنتاج عام 2017 إلى ألف طن، لأسباب بينها التلوث وزريعة مصابة.






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