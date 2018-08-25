» ارتفاع حصيلة زلازل إندونيسيا إلى 563 قتيلا

25 أغسطس 2018 - 06:47 م

ارتفعت حصيلة الزلازل التي ضربت جنوبي إندونيسيا خلال أغسطس الجاري، إلى 563 قتيلا، حسب "هاري حكمت"، المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية بإندونيسيا.

وفي تصريح صحفي السبت، قال "حكمت" إن الزلازل -التي تركزت بجزيرة "لومبوك"- أدت كذلك إلى إصابة أكثر من 7 آلاف، وإجبار 431 ألفا و436 على مغادرة منازلهم.

وضربت الجزيرة عدة زلازل، أكثرها تدميرا وقع في 5 أغسطس الجاري، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، تبعه آخران بقوة 6.3 و6.9 درجات.

وسجلت في "لومبوك" أكثر من ألف هزة ارتدادية خلال 20 يوما.

وتواصل السلطات الإندونيسية أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين تحت حطام مبانٍ، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتقع البلاد على ما يسمى "حزام النار"، وهو قوس من صدوع في الطبقات السفلية الصلبة للأرض، تدور حول حوض المحيط الهادئ، المعرضة لزلازل وثورات بركانية متكررة.