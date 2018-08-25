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نجم الأهلي يُثير الجدل على «إنستجرام»

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المصريون

الاهلى

أثار مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل برسالة غامضة، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشر «زكريا» صورة على «إنستجرام»، مكتوب عليها: "حقيقى مش قادر أسامح أى حد كان سبب فى تشويه جزء من نفسيتى، حسبى الله ونعم الوكيل".

وبات مؤمن زكريا حديث الصباح والمساء في الأهلي بسبب رفضه التجديد للنادي عقب عودته من تجربة الإعارة لنادي أهلي جدة السعودي بنهاية الموسم الماضي، حيث طالبه المجلس الأحمر بالتجديد لكن اللاعب وضع شروطا مالياً مُبالغ فيها رفضها الأهلي.


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