قطر تدين بشدة هجوم العريش الإرهابي

25 أغسطس 2018 - 06:58 م

أدانت قطر بشدة، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش، شمال سيناء.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم".

وجددت الوزارة موقف الدوحة الثابت "الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وفق وكالة "الأناضول".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المصرية مقتل 4 مسلحين جراء محاولة استهداف حاجز أمني في مدينة العريش، واصفةً الحادث بـ"الإرهابي".

وقال مجلس الوزراء، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "نجحت قوات الشرطة صباح اليوم السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش، رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف آر. بى. جى".

وأضاف البيان أن "قوات الأمن تصدت بقوة (للمجموعة الإرهابية)؛ مما أسفر عن مقتل 4 من العناصر الإرهابية وفرار باقى الأفراد"، دون إشارة لأي خسائر في صفوف القوات.