  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:10 م
بحث متقدم
أحمد شفيق

بالأسماء.. سياسيون يختفون في ظروف غامضة

صلاح

كيف أفلت «محمد صلاح» من فساد قطاع الناشئين بالأندية؟

جمال خاشقجي

«خاشقجي»: روسيا ستتخلى عن إيران في سوريا

استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة

الحكومة تمنح قبلة الحياة لشركات الغزل والنسيج

بابا الفاتيكان

«بابا الفاتيكان» يقر بالفضائح الجنسية: مصدر خزي للكنيسة

قطر ومصر

قطر تدين بشدة هجوم العريش الإرهابي

داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة

مفاجأة.. «الإسلاميون»..الأكثر «طبطبة» على «حلا شيحة»

نواب يطالبون «السيسي» بعدم التصديق على«الجمعيات الأهلية»

نواب يدعون إلى التخلص من نصف موظفي الدولة

أرشيفية

عرض فيلم إباحي بنادٍ في الغربية.. ورئيس النادي: الشاشات بـ«البلوتوث»

مكملين والشرق

قنوات الإخوان.. أسهل الطرق إلى «الليمان»

«بابا الفاتيكان» يقر بالفضائح الجنسية: مصدر خزي للكنيسة

عرب وعالم

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بابا الفاتيكان: ربط الإرهاب بالإسلام كذب وهراء

#

هزة في «الفاتيكان» بعد نفي البابا فرانسيس «عقاب جهنم»

الكنيسة

الفاتيكان

البابا فرانسيس

الفضائح الجنسية

أقرّ البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان اليوم، السبت، بالفضيحة الجسيمة التي تسبب فيها الاستغلال الجنسي للصغار في أيرلندا على يد أعضاء في الكنيسة مكلفين بالمسئولية عن حمايتهم وتعليمهم.

وفي أول زيارة بابوية لأيرلندا منذ 39 عاما، قال "فرانسيس" إن إخفاق الكنيسة في التعامل كما ينبغي مع الجرائم "المقيتة" للاستغلال الجنسي للأطفال هناك يظل مصدر خزي لطائفة الكاثوليك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، وصل فرانسيس اليوم السبت في زيارة مشحونة لمجتمع تغير كثيرا منذ خروج أكثر من ثلاثة أرباع الأيرلنديين لرؤية البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1979 وأزعجته فضائح الانتهاكات الجنسية التي أغرقت الكنيسة الكاثوليكية من جديد في أزمة.

وقال البابا فرانسيس خلال استقبال رسمي حضره بعض ضحايا الانتهاكات الجنسية: "لا يمكنني ألا أقر بالفضيحة الجسيمة التي تسبب فيها الاستغلال الجنسي لصغار في أيرلندا على يد أعضاء في الكنيسة مكلفين بالمسؤولية عن حمايتهم وتعليمهم".

وأضاف "إخفاق السلطات الكنسية، الأساقفة وكبار رجال الدين والقساوسة وغيرهم، في التعامل مع هذه الجرائم المقيتة كما ينبغي أدى لزيادة الغضب وما زال مصدرا للألم والخزي للطائفة الكاثوليكية".

ومن المتوقع أن تكون أعداد من سيصطفون في الشوارع أو ينضمون للبابا فرنسيس للصلاة حوالي ربع العدد الذي استقبل البابا يوحنا بولس الثاني وبلغ 2.7 مليون شخص. ويدل ذلك على مدى تراجع التمسك بالمذهب الكاثوليكي في أيرلندا منذ الكشف عن حالات الاعتداء الجنسي على أطفال في التسعينيات.

وسيزور البابا غدا الأحد كنوك، وهي قرية في الغرب متمسكة بالكاثوليكية، قبل أن يختتم زيارته بقداس في حديقة فينيكس في دبلن.

وبيعت التذاكر المخصصة لحضور القداس وعددها 500 ألف تذكرة بسرعة، رغم أن جماعة مقاطعة تعرف باسم "قل لا للبابا" حجزت عددا غير معلوم من التذاكر، وشجعت هذه الجماعة المحتجين على طلب التذاكر وعدم استخدامها.

ويدعو محتجون لتنظيم تجمعات للناجين من الانتهاكات وأنصار القضية في مناطق أخرى في دبلن أثناء قداس الأحد.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس سيلتقي بضحايا أيرلنديين للانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين، لكن البابا تحت ضغوط ليتعامل بشكل أشمل مع الفضائح التي أدت لأسوأ أزمة مصداقية لدى الكنيسة منذ أكثر من 15 عاما.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جائزة جديدة لـ«صلاح» بعد مباراة ليفربول وبرايتون
» بالأسماء.. سياسيون يختفون في ظروف غامضة
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة النجوم
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي
» إيقاف أمين شرطة عن العمل لدخوله كنيسة بدون إذن
» مقتل وإصابة 14 أمريكيًا في حادث إطلاق نار بـ«شيكاغو»
» بالفيديو.. الاتحاد السكندري يخطف تعادلًا قاتلًا من المصري
» «جورج قرداحي» ينضم لقناة «ON E»
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام برايتون
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. كواليس ضبط 9 من مرتكبي واقعة سرقة 24 مليونًا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل