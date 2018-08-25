انطلاق أول مؤتمر عالمي لشباب الكنيسة القبطية

25 أغسطس 2018 - 07:18 م

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، انطلاق أول مؤتمر في مصر يجمع شبابها في أنحاء العالم.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، بولس حليم، في بيان، أن "مركز لوجوس البابوي بمدينة وادي النطرون، استقبل وصول الشباب القبطي من جميع أنحاء العالم (..) المشاركين في الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يستمر حتى السبت المقبل".

وأشار إلى أن "الملتقى الذي يأتي بعنوان (عودة إلى الجذور) هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 14 أغسطس الجاري، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، في بيان لها، استقبال أبنائها في أول مؤتمر لشباب العالم في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية وإشراف بابا أقباط مصر تواضروس الثاني.

وآنذلك، قال حليم، لوكالة "الأناضول"، إن "المؤتمر يعد الأول لشباب الكنيسة القبطية من قارات العالم الخمس، بمناسبة مرور 50 عامًا على تواجد الكنائس المصرية في الخارج".

وأضاف: "برنامج المؤتمر العالمي سيكون تعليمي وثقافي وروحي وسياحي، وسيعقد في القاهرة والإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية".

وعادة ما تعقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (الطائفة المسيحية الأكبر عددًا في مصر) مؤتمرات صيفية للشباب داخل حدود البلاد تقول إنها بهدف "التعليم والتثقيف"، غير أن لم تدع رعاياها من الخارج لحضور مؤتمرات في مصر من قبل.

ويبلغ عدد الأقباط في مصر نحو 15 مليون، وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ قرابة 104 ملايين داخل البلاد وخارجها.