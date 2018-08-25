» بالفيديو.. كواليس ضبط 9 من مرتكبي واقعة سرقة 24 مليونًا

25 أغسطس 2018 - 07:29 م

كشفت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، كواليس ضبط 9 من مرتكبي واقعة سرقة سيارة نقل أموال بداخلها قرابة 24 مليون جنيه.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بالعثور على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبداخلها (19 حقيبة أموال "9 فارغة، 10 مغلقة").



وقال موظف أمن وفني يعملان بالشركة إنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها إيهاب.ع.أ مُقيم بالشرابية" وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليونًا و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك وحال تواجدهما بشارع عبد الرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها (29 صندوقًا بها مبالغ مالية قدرها "18 مليونًا و835 ألف جنيه، 5 آلاف دولار") وكان في انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وهروبهم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد 7 متهمين من مرتكبي الواقعة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط خمسة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف الجهود تنسيقًا والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم ضبط (السائق الهارب) حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه، بإرشاده تم ضبط 4 حقائب سفر بداخلهم مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع.

كما أسفرت الجهود تنسيقًا والإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط أحد الهاربين "فوزى.م.م" عاطل له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر في قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة "كيا" قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة.

بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من محمد.أ.ع عاطل، صابر.ك.أ عاطل وبحوزة الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة، واللذان قاما بمساعدة المتهمين في الاختباء عقب ارتكابهم الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها.

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