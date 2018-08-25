» مقتل وإصابة 14 أمريكيًا في حادث إطلاق نار بـ«شيكاغو»

25 أغسطس 2018 - 07:33 م

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث إطلاق نار بولاية شيكاغو الأمريكية فجر اليوم، السبت، وفق شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ووقع الحادث نحو الساعة الثانية عشر والنصف، حيث أطلق النار على أربعة عشر شخصًا، وقالت الشرطة أن شابا يبلغ من العمر 20 عامًا توفي إثر الحادث، نحو الساعة الثامنة والنصف مساء.

وذكرت صحيفة "صن تايمز" أن حادث إطلاق النار تم على سيارة مسرعة في حي هومبولت بارك على الجانب الغربي، من سيارة ذات لون داكن.

وقالت الصحيفة أن جريمة القتل وقعت في الساعة 12:35 صباحا في حي إنجليوود في الجانب الجنوبي من الولاية.



