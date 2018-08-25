الزمالك ينهي أزمة باسم مرسي

أمير سعد
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إرسال البطاقة الدولية للاعب باسم مرسي مهاجم الفريق لنادى لاريسا اليونانى الذى حصل على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة .
وأكد الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن باسم مرسى أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مع فريقه الجديد والمعار لصفوفه قادما من القلعة البيضاء .
وكان باسم مرسي قد انتظم فى تدريبات الفريق اليونانى الفترة الأخيرة استعدادا للموسم الجديد مع فريقه اليونانى.
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