الزمالك ينهي أزمة باسم مرسي

25 أغسطس 2018 - 07:37 م

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إرسال البطاقة الدولية للاعب باسم مرسي مهاجم الفريق لنادى لاريسا اليونانى الذى حصل على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة .

وأكد الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن باسم مرسى أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مع فريقه الجديد والمعار لصفوفه قادما من القلعة البيضاء .

وكان باسم مرسي قد انتظم فى تدريبات الفريق اليونانى الفترة الأخيرة استعدادا للموسم الجديد مع فريقه اليونانى.