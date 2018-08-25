» بالفيديو.. الاتحاد السكندري يخطف تعادلًا قاتلًا من المصري

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الاتحاد السكندري
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المصريون

المصرى

الاتحاد السكندرى

خطف فريق الاتحاد السكندري تعادلًا قاتلًا من المصري البورسعيدي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد شكرى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى، لفريقه فى الدقيقة 66، وبعدها بدقيقة تعادل محمد ناجى جدو مهاجم الإتحاد السكندرى لفريقه فى الدقيقة 67، وفى الدقيقة 70 أحرز عمرو موسى مدافع وسط المصرى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد، لتصبح الحصيلة 3 أهداف فى أقل من 5 دقائق.

وفى الدقيقة 94 حصل إسلام عيسى لاعب المصرى على البطاقة الحمراء، بعد حصوله على إنذارين، وفى الدقيقة 95 أحرز رزاق سيسيه هدف التعادل لزعيم الثغر ليغتال أحلام البورسعيدية فى الخروج منتصرين.

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ليرتفع رصيد المصرى للنقطة رقم 5، فيما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 5 أيضًا.


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