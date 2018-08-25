«السيسي» يتابع استعدادات تنفيذ «التأمين الصحي الشامل»

25 أغسطس 2018 - 07:50 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة، الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بميكنة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، ومدي جاهزية المستشفيات التي سيطبق بها النظام الجديد.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له مساء اليوم، السبت، إن الاجتماع تناول أيضًا الموقف التنفيذي لمبادرة إجراء مسح طبي للكشف عن فيروس "سي" لدى المواطنين وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته بهذا المرض.

كما بحث الاجتماع إنهاء قوائم الانتظار لمرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة وما يستجد عليها من مرضى جدد، بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات الدم، وكذلك جهود الحكومة في توفير ألبان الأطفال، والإجراءات التنفيذية لتوفير نواقص الأدوية وتطوير شركات انتاج الدواء ورفع كفاءتها على مستوي الجمهورية.

ووجه السيسي بأن "يتم استغلال عملية المسح للكشف عن فيروس سي، والتي تستهدف الكشف عن حوالي 50 مليون نسمة وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم، بحيث يتم خلالها الكشف أيضاً عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة، بما يساهم في تعزيز الكشف المبكّر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب".

كما وجه السيسي بـ"زيادة إنتاج ألبان الأطفال المنتجة محلياً، بما يساهم في تفادي أي نقص في الأسواق، على أن يتم توفيرها بسعر التكلفة في الصيدليات التابعة للشركة القابضة للأدوية وكذلك الصيدليات الأخرى إضافة إلى حجم انتاج الألبان المدعومة الحالي".

وفيما يخص مبادرة إجراء مسح طبي للكشف عن فيروس "سي"، أشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أنه "تم تحديد منافذ تقديم عملية المسح سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات أو بعض مراكز الشباب وكذلك العيادات المتنقلة بإجمالى 1304 مركزاً، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير استخدام قاعدة بيانات الناخبين لتحديد المستهدفين من عملية المسح".

واستعرضت وزيرة الصحة إجراءات الوزارة لـ"تأمين احتياطي استراتيجي من ألبان الأطفال وتوفيرها بالسوق المحلي، وكذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير شركات انتاج الأدوية وتشجيع مصانع الدواء المصري على تصدير منتجاتها، فضلاً عن استراتيجية الوزارة للحد من نقص الدواء في السوق المحلى والإجراءات المتخذة لتجنب حدوث أزمات في هذا الإطار"، حسب بيان الرئاسة.



