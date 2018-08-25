بالصور.. مدير أمن المنيا يجتمع بالضباط الجدد

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مدير امن المنيا مع الضباط الجدد
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اجتماع

مدير الأمن

محافظة المنيا

الضباط الجدد

عقد اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، اجتماعًا بالضباط والملازمين الجدد فى أول لقاء لهم بعد تسلم مهام عملهم الجديد عقب تخرجهم من كلية الشرطة هذا العام.

وشدد مدير الأمن، على البعد عن الأخطاء المسلكية وحسن معاملة المواطنين.

وأكد "الاعتزاز بالوظيفة وأنها ليست وظيفة بل رسالة سامية نفتخر بها والانتماء لجهاز الشرطة ولابد أن نعى أننا في خدمة المواطن وأننا متواجدون في تلبية طلباتهم والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من المترددين على المنشآت الشرطية".

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